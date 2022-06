Confira o inusitado biquíni "liberte o mamilo" de Kylie Jenner

O biquíni de Kylie certamente causou bastante burburinho, e é apenas uma das peças de roupa de banho que ela exibiu no Instagram este mês.

No dia 3 de junho, Kylie surgiu com um maiô prata enquanto aproveitava a "vida no lago". Para o passeio, Kylie combinou sua peça metálica com óculos escuros e joias prateadas. A jovem de 24 anos também compartilhou um olhar sobre seu dia na água, que incluiu pegar um bronze no barco, mergulhar com amigos e nadar.

Suas últimas férias surgem depois de dar as boas-vindas ao seu segundo filho, um menino que anteriormente se chamava Wolf Webster, fruto da relação com Travis Scott, em fevereiro.

Desde então, Kylie - que também é mãe de Stormi Webster, de 4 anos- foi aberta sobre suas lutas pós-parto, observando no Instagram em março que a experiência foi "um pouco mais difícil do que com minha filha".