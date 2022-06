Johnny Depp abre conta no TikTok após vitória em julgamento

Afinal, a estrela de Piratas do Caribe se juntou à rede, expandindo sua presença nas mídias sociais em meio à vitória em seu julgamento por difamação contra a ex-esposa Amber Heard.

Nesta terça-feira, 7 de junho, o ator de 58 anos já conta com 3,5 milhões de seguidores na conta verificada @JohnnyDepp. Apesar de seu grande número de seguidores, Depp ainda não postou um vídeo ou seguiu alguém na plataforma de mídia social, embora a biografia de sua conta diga: "Ator ocasional".

Depp usou anteriormente suas contas oficiais no Instagram e no Facebook para compartilhar sua reação ao vencer sua batalha legal com Heard, a quem ele processou por US$ 50 milhões devido a um editorial do Washington Post, de 2018, no qual a atriz de Aquaman se descreveu como uma "figura pública vítima de abuso." Embora Heard nunca tenha mencionado Depp pelo nome no ensaio, seus advogados afirmaram anteriormente em documentos judiciais que ela "inventou a história na esperança de gerar publicidade positiva e avançar em sua carreira".