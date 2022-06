Príncipe Harry e Meghan Markle compartilham foto rara da filha Lilibet

Apenas dois dias depois que sua filha Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor completou um ano, o duque e a duquesa de Sussex compartilharam uma foto de seu membro mais novo da família.

Na nova foto, Lili é vista sorrindo para a câmera enquanto posa no quintal da casa de sua família na Inglaterra. Para o ensaio espontâneo, a aniversariante usou um vestido azul com um laço de renda branca no cabelo.

O fotógrafo Misan Harriman, que tirou a imagem da irmã de Archie Harrison, também compartilhou novas fotos em suas redes sociais.

"Foi um privilégio comemorar o 1º aniversário de Lilibet com minha família e a dela!", ele escreveu no Instagram em 6 de junho. "Alegria e pintura facial por toda parte."

