Gisele Bündchen filma Tom Brady só de cueca e brinca: "Deixa eu ver"

Em março, Gisele demonstrou apoio ao marido, que depois de anunciar sua aposentaria, confirmou que retornará a jogar futebol.

"Nos últimos dois meses percebi que meu lugar ainda é no campo e não nas arquibancadas", escreveu ele em um post no Instagram no dia 13 de março. "Esse momento chegará. Mas não é agora. Eu amo meus companheiros de equipe e amo minha família que me apoia. Sem eles, nada disso é possível. Estou voltando para minha 23ª temporada em Tampa. Temos negócios inacabados".

E, sem dúvida, não há maior torcedora do que sua esposa, com quem Tom compartilha os filhos Benjamin, de 12 anos e Vivian, de 9 anos. "Aqui vamos nós de novo! Vamos, amor! Vamos, Bucs!", escreveu a top.