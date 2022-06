Irmã de Amber Heard se pronuncia após batalha judicial com Johnny Depp

Enquanto isso, Amber recebeu US $ 2 milhões em danos compensatórios de seu contra-processo de US$ 100 milhões, no entanto, ela planeja apresentar um recurso, de acordo com sua advogada Elaine Bredehoft.

Durante uma aparição em 2 de junho no Today, Elaine compartilhou que muitas evidências foram excluídas do julgamento, observando que ela acredita que as mídias sociais desempenharam um papel no veredicto do júri.