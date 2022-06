Kate, William e a Rainha celebram 1º aniversário de Lilibet, filha de Meghan e Harry

Em meio às festividades do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, vários membros da família real foram às mídias sociais para desejar à filha do príncipe Harry e Meghan Markle, Lilibet "Lili" Diana, um feliz primeiro aniversário no dia 4 de junho.

Entre os que comemoram o grande marco de Lili estavam príncipe William e Kate Middleton, Príncipe Charles e Camilla, duquesa da Cornualha, e, por último, mas certamente não menos importante, a rainha compartilhou seus desejos de aniversário para sua bisneta através da conta oficial da família real no Twitter.

Veja as mensagens no vídeo acima!