Pete Davidson e Kim Kardashian trocam olhares carinhosos durante flagra

E a ex-estrela do SNL não pôde deixar de admirar sua namorada enquanto ela caminhava na frente dele do lado de fora da porta de um estúdio em Los Angeles, no início desta semana. Os dois trocaram olhares afetuosos e deram as mãos enquanto andavam no estacionamento, onde o comediante também foi visto rindo e correndo de forma animada.

Para a ocasião, Kim usou um mini vestido de malha preta e botas de cano alto "Knife Shark" verde neon, da Balenciaga, enquanto Pete, ostentou o cabelo platinado recentemente tingido combinando com o da amada, usou uma jaqueta bomber preta e branca com o logotipo do Mac's Club Deuce, um bar de Miami, calça preta, tênis e óculos escuros.

As fotos foram tiradas pouco antes do casal viajar para Londres.