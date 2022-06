Michael B. Jordan e Lori Harvey se separam após mais de um ano de namoro

A estrela de Creed, de 35 anos, e a modelo, de 25 anos, se separaram oficialmente após mais de um ano de namoro, de acordo com vários veículos.

A People, que relatou a notícia pela primeira vez, citou uma fonte próxima ao casal dizendo que "Michael e Lori estão completamente de coração partido" e "ainda se amam".

"Michael amadureceu muito ao longo de seu relacionamento e estava pronto para se comprometer a longo prazo", disse a fonte à revista. "Ele baixou a guarda com ela, abrindo-se emocionalmente em um relacionamento romântico pela primeira vez", acrescenta a fonte. "Eles tiveram ótimos momentos juntos e trouxeram o melhor um do outro."

O E! News entrou em contato com os representantes de Michael e Lori para comentar o assunto.

Em um episódio de abril do Down in the DMs, do E!, Steve Harvey, que é casado com a mãe de Lori, Marjorie, descreveu Michael como "um cara legal" e "muito respeitoso". Ele também compartilhou que estava torcendo pelo casal.