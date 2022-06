Shakira se pronuncia sobre flagra em ambulância antes do término com Gerard Piqué

No dia 3 de junho, um dia antes de confirmar o término com Gerard Piqué, a revista ¡Hola! publicou fotos da cantora "em lágrimas" no assento de passageiro de uma ambulância que estava estacionada perto de sua casa em Barcelona. A revista afirmou que as fotos, que também contam com Gerard e sua mãe Nidia del Carmen Ripoll Torrado na parte de fora do veículo, foram tiradas no dia 28 de maio.