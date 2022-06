Viih Tube abre o jogo sobre romance com Eliezer após os dois irem juntos ao SPFW

Nessa sexta-feira, 3, Viih e Eli foram juntinhos no desfile do estilista Walério Araújo no São Paulo Fashion Week N53. O evento também contou com a presença de outros ex-BBBs, incluindo Eslovênia, Lucas Bissoli, Laís Caldas, Gustavo Marsengo, Thaís Braz e Guilherme Napolitano.