Shakira e Gerard Piqué confirmam término da relação após 11 anos juntos

Em uma entrevista recente para o Daily Pop, do E!, a cantora, que vai participar do reality show de dança Dancing With Myself, revelou se os filhos gostam de música. "Eles tocam um pouco de bateria e teclado, mas eu não sei se eles vão gostar de dançar um dia", dividiu ela. "O mais novo diz que ele vai ser dançarino um dia, mas nós veremos. Eles ainda são muito pequenininhos".