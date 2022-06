Kim Kardashian compara sua perda de peso para MET Gala com atores que mudaram seus corpos

A fundadora da Skims, de 41 anos, recentemente comparou sua decisão de perder 7 quilos em um mês para caber no icônico vestido de Marilyn Monroe com as mudanças de corpos de atores para seus papéis no cinema.

"Para mim foi tipo, 'OK, Christian Bale pode fazer isso para um papel no cinema e isso é aceitável.' Até Renée Zellweger ganhou peso para um papel", disse Kim ao The New York Times. "É tudo a mesma coisa para mim. Eu não estava dizendo: 'Ei, pessoal, por que vocês não vão perder esse peso em um curto período de tempo?'"

Christian passou por várias transformações dramáticas de peso ao longo de sua carreira cinematográfica, incluindo ganhar 18 quilos para o filme Trapaça, de 2013 e perder 30 quilos para interpretar o piloto de corrida Ken Miles em Ford Vs Ferrari, de 2019. Renée também ganhou 7 quilos para o filme O Diário de Bridget Jones, de 2001.