A surpreendente conversa de Mason Disick com North West sobre padrastos

Durante o episódio de 2 de junho de The Kardashians, Kim Kardashian lembrou ter ouvido uma conversa entre o sobrinho Mason e sua filha North West. "Eu estava dirigindo e Mason estava no banco de trás com North", disse Kim à Kris Jenner. "E Mason disse, 'Você pode me deixar no estúdio de Travis?'"

Kim observou que o tom de Mason "mudou totalmente" depois que sua mãe Kourtney ficou noiva de Travis em outubro de 2021.

Descubra o conselho que Mason deu à prima no vídeo acima!

Antes de seu relacionamento com Travis, Kourtney deu as boas-vindas aos filhos Mason, Penelope, e Reign, com seu ex, Scott Disick. Quanto a Kim, ela compartilha os filhos North, Saint, Chicago, e Psalm, com seu ex, Kanye West.