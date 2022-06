Príncipe Harry e Meghan Markle participam de cerimônia religiosa do jubileu

O duque e a duquesa de Sussex participaram do Serviço Nacional de Ação de Graças na Catedral de St. Paul, em Londres, nesta sexta-feira, 3 de junho. De acordo com um comunicado de imprensa do Palácio de Buckingham, a cerimônia, centrada no tema do serviço público, homenageou os 70 anos da rainha no trono e incluiu "leituras da Bíblia, orações e hinos congregacionais, para reconhecer e agradecer pelo reinado, fé e vida de serviço da Rainha".

Meghan usou um casaco branco com chapéu combinando, um par de scarpins e luvas para a ocasião. Já Harry, vestiu um fraque preto sobre uma camisa branca, calça cinza listrada junto com suas medalhas militares e gravata.

O casal entrou de mãos dadas na catedral, onde se juntou aos membros da família real para o culto. Eles se sentaram ao lado de princesa Eugenie e seu marido Jack Brooksbank, e de princesa Beatrice e seu marido Edoardo Mapelli Mozzi. O príncipe Edward, sua esposa Sophie, condessa de Wessex, seus filhos Lady Louise Windsor e James, Visconde Severn, o duque e a duquesa de Gloucester, o duque de Kent e a princesa Alexandra estavam sentados na fila à frente.

Veja as fotos do casal no evento no vídeo acima!