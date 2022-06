Advogada de Amber Heard diz que atriz não pode pagar indenização a Johnny Depp

Nesta quinta-feira, 2 de junho, Elaine Bredehoft, advogada que representou a atriz de Aquaman durante o julgamento por difamação, compartilhou que sua cliente "absolutamente" planeja apelar ao veredicto de 1º de junho, que determinou que Heard foi responsável por difamar seu ex-marido.

"Ela tem excelentes motivos para isso", disse Bredehoft no Today. "Nós até tentamos fazer com que o julgamento do Reino Unido arquivasse seu caso porque ele já teve sua chance. E esse é um dos problemas. Mas também, uma série de questões de evidência, havia tantas evidências que não chegaram."

Após ser questionada se Amber pode pagar o valor milionário ao ex, a advogada garantiu: "Oh, absolutamente, não".

Após 13 horas de deliberações, um júri da Virgínia ficou do lado de Depp em seu processo de difamação de US$ 50 milhões, que alegou que a atriz o acusou de abuso em um editorial do Washington Post. O ator de Piratas do Caribe recebeu US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos. No entanto, a juíza Penney Azcarate, do Tribunal do Circuito do Condado de Fairfax, mais tarde reduziu os danos punitivos para US$ 350 mil, que é o limite legal do estado, fazendo com que os danos totais de Depp sejam de US$ 10,4 milhões.