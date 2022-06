Camila Queiroz rouba os holofotes em desfile da Bold Strap no São Paulo Fashion Week

O primeiro look contava com botas de couro, microsaia e minitop, e o segundo tinha um corset metálico, calcinha e meia calça com recorte diferentão. "Eu achei que fosse a Gisele Bündchen desfilando no SPFW, mas é a Camila Queiroz. Angel viveeee!", disse um fã nas redes sociais. Veja as fotos no vídeo acima!