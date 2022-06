Por que Johnny Depp não estava na corte quando o veredicto de Amber Heard foi revelado

No fim, o júri decidiu que Heard foi responsável por difamar Depp, dando a ele US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos. O juiz Penney Azcarate, do Tribunal de Justiça do Condado de Fairfax, depois reduziu os danos punitivos para US$ 350.000, que é o limite legal do estado.