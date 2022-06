Kim Kardashian diz que consideraria "comer cocô" se isso a deixasse mais jovem

Ao promover sua nova linha de cuidados com a pele high-end, SKKN BY KIM, a estrela de 41 anos revelou o quão longe ela iria para encontrar a fonte da juventude.

"Se você me dissesse que eu literalmente tinha que comer cocô todos os dias e que eu pareceria mais jovem, eu poderia", disse ela ao The New York Times, em um perfil publicado em 1º de junho.

Felizmente para seus fãs, a nova linha de produtos de Kim inclui apenas ingredientes de beleza tradicionais, como ácido hialurônico, vitamina C, niacinamida, manteiga de karité e esqualeno. No entanto, eles vêm com um preço elevado. Para seguir a rotina de nove etapas recomendada pela coleção - que imita o regimento pessoal de cuidados com a pele de Kim - o pacote completo totaliza US$ 630.

"É definitivamente mais prestígio, e para obter os tipos de ingredientes que eu realmente não perderia, foi uma necessidade", explicou ela sobre o custo. "Eu queria apenas permanecer fiel ao que eu uso, mesmo que todos estivessem dizendo que isso é demais."