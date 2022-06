Jada Pinkett Smith se pronuncia sobre tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar

Getty Images

Jada também abordou a ideia de cura durante a estreia da quinta temporada de Red Table Talk, que ela co-apresenta ao lado da filha Willow Smith e da mãe Adrienne Banfield Norris. No episódio de 20 de abril, o primeiro desde o tapa, o programa do Facebook Watch abriu com um cartão de título dizendo: "Com tudo o que aconteceu nas últimas semanas, a família Smith tem se concentrado na cura profunda. Algumas das descobertas em torno de nossa cura será compartilhada na Mesa quando chegar a hora."

No último episódio de seu programa, Jada e sua família conversaram com Niki Ball, cuja filha de 12 anos, Rio Allred, foi diagnosticada com alopecia e morreu por suicídio depois de sofrer bullying por causa da doença. Recontando seus pensamentos depois de ver o que aconteceu na noite do Oscar, Niki expressou suas crenças de que o incidente desencadeou uma importante conversa sobre alopecia e como isso "não é uma piada".

Will, por sua vez, pediu desculpas a Chris pelo tapa. Ele disse em um comunicado em 28 de março: "Piadas às minhas custas fazem parte do trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e reagi emocionalmente. Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu passei dos limites e estava errado."

Ele acrescentou: "Estou envergonhado e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade".