Johnny Depp vence processo de difamação contra a ex-esposa Amber Heard

Mais de seis semanas após o início do julgamento em torno do processo de difamação de US$ 50 milhões de Depp contra sua ex-esposa em um tribunal da Virgínia, o júri chegou a uma decisão. Após 13 horas de deliberações, o júri decidiu que Heard foi responsável por difamar Depp.

O júri concedeu US$ 10 milhões a Depp em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos.

Quanto ao contra-processo de Heard, o júri concedeu à atriz US$ 2 milhões em danos compensatórios.

Logo após a leitura do veredicto nesta quarta-feira, 1º de junho, Heard divulgou uma declaração expressando decepção com a decisão do júri. "Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para resistir ao poder, influência e controle desproporcionais do meu ex-marido", disse ela. "Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou ainda mais triste porque pareço ter perdido um direito que achava que tinha como americana - de falar livre e abertamente."