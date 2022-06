Cauã Reymond revela que já foi preso nos Estados Unidos

Segundo o ator, tudo aconteceu em 2000. Na época, ele ganhou uma bolsa de estudos no país e foi para lá mesmo sem ter muito dinheiro. No fim, ele dava aulas de jiu-jitsu para ajudar a pagar as contas. "Trabalhava muito e ganhava 20 dólares. Tinha que escolher o que eu ia comer", disse ele.