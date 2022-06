Dominic Fike diz que tomou cogumelos em audição de Euphoria e perdeu papel

"Eu era muito viciado em tantas drogas", disse ele sobre aquela época de sua vida. "Tentar fazer um álbum do caralh* no meio de tanta pressão, as drogas, minha família sendo insana e eu sendo insano, era impossível."

Depois de saber que Fike tinha ido para um centro de reabilitação financiado por Eric Clapton na primavera de 2020, os diretores de elenco voltaram a oferecer a ele o papel, o que "foi muito intimidador", disse ele.