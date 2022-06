Por que Liam Payne "sempre" estará ao lado de Zayn Malik, apesar de "não gostar" das atitudes dele

Olhando para trás, Liam disse que o tweet de Gigi não "envelheceu muito bem". Gigi e Zayn, que dividem uma filha de 20 meses chamada Khai, terminaram no ano passado após vários veículos publicarem que ele brigou com a mãe dela, Yolanda Hadid, na casa que dividia com a modelo em Pensilvânia. De acordo com um relato da polícia obtido pelo E! News em 2021, Zayn foi acusado de agir com "intenção de assediar, irritar ou alarmar" Gigi - que não estava em casa no momento em que tudo aconteceu - e Yolanda, além de dizer "palavras ameaçadoras, baixas e obscenas". O documento também diz que ele aparentemente "agarrou e empurrou" Yolanda. Zayn não contestou as quatro acusações de assédio, mas negou firmemente ter agredido Yolanda, chamando essa acusação de "falsa".