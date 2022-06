Matthew Tyler Vorce confirma fim do namoro com Billie Eilish

O E! News entrou em contato com os representantes de Billie e Matthew para comentar, mas não obteve resposta.

Enquanto Matthew, de 30 anos, e Billie, de 20 anos, mantiveram seu relacionamento privado, os dois provocaram rumores de romance em abril de 2021, quando foram vistos tomando café durante a estadia da cantora de "Happier Than Ever" em Santa Barbara, na Califórnia. Billie foi fotografada abraçada com o ator com a cabeça em seu ombro.