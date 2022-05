Disney lança primeiro trailer do filme live-action de Pinóquio

No dia 31 de maio, a Disney lançou o trailer oficial da versão live-action da animação, que conta com Tom Hanks como o famoso entalhador Gepetto. No vídeo de quase dois minutos, o astro de 65 anos - que está irreconhecível com cabelo branco, bigode e óculos - faz um pedido para uma estrela, dando vida para o otimista boneco Pinóquio (dublado por Benjamin Evan Ainsworth).