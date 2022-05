Marina Ruy Barbosa posta foto rara com namorado em casamento na Itália

A foto foi tirada durante o casamento de Lalá Rudge com Bruno Khouri, que aconteceu nessa segunda-feira, 30, em Florença, na Itália.

No clique, a atriz surge com um vestido longo de Giambattista Valli, de modelo bem amplo ombro a ombro e com babados na saia. Para complementar o coque feito no cabelo, a estrela escolheu joias do designer brasileiro Jorge Fernando. Já o deputado federal surgiu com um smoking creme e gravata borboleta.

