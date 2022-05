Kevin Spacey está "confiante" de que pode provar sua inocência no tribunal

Embora Spacey não tenha abordado publicamente suas alegações anteriores em detalhes, ele recentemente enfrentou uma reação negativa por comparar as demissões do COVID-19 com o fim de sua própria carreira em 2020. "Não gosto frequentemente de dizer às pessoas que me identifico com a situação delas porque acho que isso prejudica a experiência que elas podem estar tendo, que é a experiência única e muito pessoal delas", disse ele durante um episódio de abril de 2020 do podcast Bits & Pretzels. "Mas, neste caso, sinto que posso me relacionar com a sensação de ter seu mundo parado de repente."