Neymar e outros jogadores gastam grande quantia em balada na Coréia do Sul

Para quem não sabe, Neymar e a Seleção Brasileira estão no país para jogar contra o time de futebol sul-coreano nesta quinta-feira, 2, em jogo preparatório para a Copa do Mundo no Catar. Com isso, eles decidiram sair para curtir uma noite juntos em um clube noturno da região. Saiba mais no vídeo acima!