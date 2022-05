Margaret Qualley, estrela de 'Maid', anuncia noivado com Jack Antonoff

A estrela de Maid e o músico do Bleachers estão noivos, uma fonte confirmou ao E! News. A notícia do noivado surge dias depois que Margaret, de 27 anos, foi flagrada usando um diamante no dedo anelar enquanto promovia seu novo filme, Stars At Noon, no Festival de Cinema de Cannes, na França.

Em 25 de maio, Margaret se juntou ao colega de elenco Joe Alwyn na estreia de seu filme usando um vestido preto Chanel. Enquanto posava para fotos no tapete vermelho, ela manteve a mão esquerda entre os babados do vestido, embora os espectadores tenham visto um breve detalhe do anel enquanto Margaret entrava no centro de convenções Palais des Festivals.

Um dia depois, a atriz - que é filha de Andie MacDowell e Paul Qualley - estava usando o mesmo anel durante um painel de discussão do thriller romântico, que empatou com Close para o prêmio Grand Prix no festival. Para a ocasião, Margaret estava mais uma vez vestida de preto da cabeça aos pés, usando brincos de prata e um cinto delicado.

Nesta terça-feira, 31 de maio, Margaret confirmou a notícia no Instagram, compartilhando uma série de fotos com Jack e seu lindo anel. Ela legendou as fotos doces: "Oh, eu o amo!"

