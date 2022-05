Virginia revela sexo e nome do segundo bebê em festa de Maria Alice

No aniversário de 1 ano de Maria Alice, o casal reuniu familiares e amigos em uma festa em Goiânia. Com tema de doces, a celebração foi realizada pela planejadora de eventos Andréa Guimarães e reuniu nomes como Leonardo e Poliana Rocha, Lore Improta e Leo Santana e Camila Loures.

No Instagram, a mãe celebrou a primeira festa da primogênita. "1 ano da Tutti Frutti!!!! Tudo MUITO lindo, gratidão, Andréa Guimarães, você fez muito mais do que nós esperávamos. Estamos muito felizes e a Maria completamente encantada com tudo!!!", escreveu ela no Instagram.

Veja abaixo as fotos: