Saiba por que André Marques está deixando a Globo após 27 anos

"Despretensioso de tudo, comecei a fazer teatro em 1992. Em 1995 entrei em Malhação. Fiquei 5 anos lá, mas o Mocotó, que mudou a minha vida, segue comigo até hoje", iniciou.

"Depois virei apresentador e foram 14 anos de outro marco, o Vídeo Show. Ainda tive o prazer de comandar o Vídeo Game Verão, Superstar, Mais Você, The Voice Brasil, The Voice +, The Voice Kids, No Limite e o É de Casa, programa que me despeço em julho, dia 2."