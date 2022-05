Johnny Depp faz performance surpresa em meio a julgamento com Amber Heard

A estrela de Piratas do Caribe subiu ao palco no show de Jeff Beck em Sheffield, na Inglaterra, nesse doningo, 29 de maio, para apresentar sua parceria de 2020 em "Isolation", que é um remake da faixa de 1970, de John Lennon. Como visto em vídeos que circulam online, Depp também se juntou a Beck para um cover de "What's Going On", de Marvin Gaye, e "Little Wing", de Jimi Hendrix.

Uma fonte próxima a Depp, que fundou o supergrupo de rock Hollywood Vampires, disse ao E! News que o ator de 58 anos estava na cidade devido a "obrigações de trabalho previamente agendadas".

A aparição surpresa de Depp ocorreu dois dias depois que os argumentos finais foram entregues em um tribunal da Virgínia em sua batalha legal em andamento com Heard, a quem ele está processando em US$ 50 milhões por um artigo de 2018 do Washington Post, no qual ela se descreveu como uma "figura pública representando o abuso doméstico." Heard nunca mencionou Depp pelo nome no ensaio.