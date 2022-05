Kim Kardashian e Pete Davidson se beijam em vídeo e exibem cabelos iguais

Nesse domingo, 29 de maio, a CEO da SKIMS compartilhou vídeos no Instagram trocando carinhos com seu namorado e exibindo seus cabelos loiros platinados combinando. Em um clipe, a ex-estrela do Saturday Night Live beija sua namorada enquanto ela olha para a câmera. Em outro, Pete, de 28 anos, mostra a língua enquanto está com o braço em volta de Kim, de 41 anos, que ganhou um beijo no rosto do amado.

Dois dias antes, Pete estreou suas novas mechas loiras platinadas enquanto parecia estar em uma sessão de fotos com Kim, o cabeleireiro da musa, Chris Appleton, e seu maquiador, Mario Dedivanovic. O ator de King of Staten Island foi fotografado do lado de fora de um escritório em Calabasas enquanto usava uma touca de banho cobrindo o cabelo recém-tingido. A estrela de The Kardashians também foi fotografada com ele, usando um top cropped SKIMS nude e leggings combinando.

Confira o beijo e o visual do casal no vídeo acima!