Kim Kardashian e North West curtem momento mãe e filha na Itália

Enquanto Pete Davidson não pôde comparecer no épico fim de semana do casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker, na Itália, devido às filmagens de seu episódio final do Saturday Night Live, sua namorada não ficou sem um encontro. Kim, de 41 anos, estava acompanhada da filha mais velha nas festividades, que incluíram um jantar em família, em Portofino, no dia 20 de maio.

Uma semana depois, a estrela compartilhou várias fotos em seu Instagram ao lado de North, de 8 anos, na celebração pré-casamento.

"Melhor date de todos os tempos", Kim legendou a série de fotos mãe-filha em um restaurante. A dona da SKIMS – com seu cabelo loiro platinado que ela estreou no Met Gala 2022 no início deste mês – usou um top cropped com mangas da Dolce & Gabbana e leggings cintura alta com botas embutidas. Já North escolheu uma blusa preta de manga curta, combinada com jeans pretos, sandálias de salto e tranças no cabelo.

