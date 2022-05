Aliana Mawla responde às alegações de traição após término de Liam Payne

Depois que Liam Payne e a noiva Maya Henry confirmaram sua separação na semana passada, a modelo e influenciadora revelou que ela não se envolveu com o ex-membro do One Direction antes do casal se separar.

"Aliana está muito surpresa com as acusações que foram feitas sobre um relacionamento com Liam enquanto ele ainda estava noivo ou envolvido com [sua] ex-noiva", disse seu representante ao E! News em um comunicado do dia 29 de maio. "Sob nenhuma circunstância Aliana teria se envolvido em um relacionamento público como tal se houvesse alguma verdade nos comentários que foram feitos."

A declaração continuou. "Ela é muito protetora de sua vida pessoal e não tem mais nada a dizer no momento além de que está muito feliz e não deseja discutir essa situação daqui para frente".

No dia 23 de maio, um representante de Liam, de 28 anos, confirmou sua separação ao E! News. O dia do término não foi divulgado.