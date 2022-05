Descubra por que Britney Spears não compareceu no MET Gala 2022

Em um post no Instagram deste domingo, 29 de maio, a cantora de "Gimme More", de 40 anos, explicou que não foi ao evento de moda (realizado no dia 2 de maio) em favor de uma noite aconchegante em casa com seus amigos peludos.

Veja a explicação da estrela no vídeo acima!

A cantora, que estava sob tutela judicial de 2008 até novembro passado, nunca participou do MET Gala.