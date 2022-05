Elon Musk compartilha sua opinião sobre Amber Heard e Johnny Depp antes do veredicto

Depp está processando Heard em US$ 50 milhões por supostamente difamá-lo em um editorial do The Washington Post, no qual ela escreveu: "Eu me tornei uma figura pública representando abuso doméstico", sem nomear o ator. Heard está processando Depp por US$ 100 milhões. Ambos se acusam de violência doméstica durante seu um ano de casamento, com cada um negando o abuso.