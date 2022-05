Shanna Moaker vai leiloar anel de noivado que ganhou de Travis Barker

Nesta sexta-feira, 27 de maio, a ex-Miss USA começou a leiloar o anel de noivado que o baterista do Blink-182 lhe deu no pedido de casamento feito na Disneylândia, há quase 20 anos. Nesta tarde, o preço do anel de diamante solitário de 4 quilates no site de leilões Worthy subiu para mais de US$ 64 mil, após sete lances. O leilão está previsto para terminar no dia 31 de maio.

"Acho que é uma peça linda e realmente era o anel dos meus sonhos", disse Shanna, de 47 anos, à Us Weekly. "No entanto, esse capítulo da minha vida acabou e, embora usá-lo uma vez tenha me trazido grande alegria, espero que ele encontre um novo lar e continue a trazer a alguém tanta felicidade quanto uma vez trouxe para mim. É realmente um anel icônico!"

A ex-estrela de Celebrity Big Brother disse à revista que espera que seu anel seja vendido por US$ 120 mil, acrescentando: "Valeu cerca de US$ 160 mil".