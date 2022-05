Jodie Foster é confirmada como atriz principal da 4ª temporada de True Detective

Com o título True Detective: País do Norte, a trama da temporada vai rodar em torno de seis homens que operam a Estação de Pesquisa do Ártico Tsalal em Ennis, Alaska. "Para resolver o caso, as detetives Liz Danvers e Evangeline Navarro vão ter que confrontar a escuridão que elas carregam em si mesmas", de acordo com a HBO, "e explorar as verdades assombrosas por baixo do gelo".