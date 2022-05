Marido de professora vítima de massacre no Texas morre dias após tragédia

Joe Garcia "foi entregar flores para Irma" no memorial que foi criado na escola primária, disse Martinez ao veículo.

"Quando ele chegou em casa, ele ficou em casa por não mais de três minutos depois de se sentar em uma cadeira com a família", continuou Martinez. "Ele simplesmente caiu. Tentaram fazer compressões torácicas e nada funcionou. A ambulância chegou e eles não conseguiram trazê-lo de volta."

Martinez disse à NBC News que soube da morte de seu tio por meio de seu irmão mais novo. "Eu nem sei como me sentir", disse ele. "Eu não acredito. Eu não quero acreditar."

No dia 24 de maio, as professoras Irma Garcia e Eva Mireles foram mortas, juntamente com 19 crianças, depois que um atirador – identificado pelas autoridades como Salvador Ramos, de 18 anos – abriu fogo na escola primária.