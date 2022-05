Katie Holmes e Bobby Wooten estreiam no tapete vermelho como casal

A ex-estrela de Dawson's Creek e o músico compareceram no The Moth's Silver Ball em 26 de maio, marcando sua primeira aparição no tapete vermelho juntos como um casal. Para a ocasião, Katie usou um vestido amarelo com saltos de couro preto. Enquanto isso, Bobby optou por um terno azul-petróleo, camisa preta e sapatos combinando.

O evento, realizado no Spring Studios, em Nova York, celebrou o 25º aniversário do The Moth e homenageou o cantor e compositor David Byrne, com quem Bobby trabalhou anteriormente na gravação da Broadway de American Utopia. Em um ponto da noite, Bobby e Katie foram fotografados compartilhando uma risada com o líder do Talking Heads.

Veja as fotos do casal no vídeo acima!