Rodrigo Mussi aparece pela primeira vez após acidente de carro

A foto foi tirada nos bastidores de uma entrevista que o astro deu para o programa no bloco "Show da Vida" - que vai ser transmitida neste domingo, 29. Nela, podemos ver Rodrigo sentado ao lado do repórter Maurício Ferraz. Segundo o jornalista, Mussi vai falar "sobre o acidente, a recuperação e os próximos planos". Veja o clique no vídeo acima!