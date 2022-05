Como as Kardashians homenagearam Scott Disick em seu aniversário de 39 anos

"Não há ninguém no qual eu preferiria fazer pegadinhas @letthelordbewithyou", ela escreveu na legenda do vídeo no Instagram, além de compartilhar algumas de suas fotos favoritas com Scott.

Quanto aos seus planos de aniversário, Scott se reuniu com seus filhos Mason, de 12 anos, Penelope, de 9 anos, e Reign, de 7 anos, no fim de semana depois do trio participar das núpcias italianas de Kravis em 22 de maio.

Nesta quinta-feira, 26 de maio, Scott compartilhou um vídeo fofo dele brincando de luta livre com seus pequenos em um quarto de hotel, com a legenda: "Feliz aniversário para mim! A maior bênção da minha vida aqui!"

