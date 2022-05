Kevin Spacey é acusado de agressão sexual por 3 homens no Reino Unido

Apesar de Spacey não ter falado muito sobre as acusações, em 2020, ele foi criticado por comparar as demissões do COVID-19 com o fim de sua própria carreira. "Eu não costumo dizer às pessoas que posso me identificar com a situação delas porque acho que isso diminui a experiência que elas podem estar tendo, que é sua experiência única e muito pessoal", disse ele no podcast Bits & Pretzels em abril de 2020. "Mas nesse caso, eu sinto que eu consigo entender o que é sentir que seu mundo parou".