Amber Heard diz que é "humilhada" diariamente desde julgamento com Johnny Depp

Pequeno caderno

No dia 27 de abril, Depp foi flagrado carregando um caderno escrito "Built to Last" (Feito para durar) e decorado com uma figura verde usando uma coroa na capa. Aqueles que acompanharam o processo judicial on-line notaram que o ator costumava desenhar no caderno durante os intervalos, com um usuário do Twitter escrevendo que era "na verdade tão emocionante" de se ver.