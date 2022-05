Integrantes do BTS vão participar de reunião com o presidente dos EUA

📍O fato do BTS ser o primeiro artista de k-pop que irá à Casa Branca para abordar crimes de ódio e discriminação anti-asiáticos...



BTS realmente mostra como eles influenciam de forma positiva as pessoas ao redor do mundo.



SO PROUD OF YOU BTS 💜

#BTSatTheWhiteHouse@BTS_twt pic.twitter.com/C3TkgInCdI