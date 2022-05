Kourtney Kardashian diz que foi aconselhada por médico a beber sêmen de Travis

A fundadora da Poosh compartilhou esta informação de sua jornada de fertilidade durante o episódio de 26 de maio de The Kardashians, do Hulu, no qual ela e o baterista do Blink-182 se encontraram com a especialista ayurvédica Martha Soffer. Durante a reunião, Kourtney disse à guru do bem-estar que estava com dor no ombro e discutiu seus níveis de tireóide.

"Não consigo lembrar o que ele disse, se foi baixo ou alto", Kourtney observou sobre sua última consulta médica. "Mas ele nos disse, bem, ele me disse, que a única coisa que ajudaria era beber sêmen [de Travis], tipo, quatro vezes por semana."

Martha deu uma leve risada com a sugestão inesperada e Travis respondeu: "Eu amo esse médico".

Parece que Kourtney e Travis não seguiram esse conselho e, ao invés disso, embarcaram na limpeza de Martha, que exigia que o casal se abstivesse de exercícios, sexo e cafeína.