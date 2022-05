Maya Henry foi "pega de surpresa" após Liam Payne "terminar abruptamente"

Embora a dupla tenha cancelado o noivado há um mês, "Maya foi surpreendida pela separação", disse uma fonte próxima à modelo ao E! News. "Ele terminou abruptamente com ela. Ela está muito chateada. Eles definitivamente tiveram seus altos e baixos em seu relacionamento."

O E! News entrou em contato com os representantes de Maya e Liam.

No dia 23 de maio, uma página de fãs postou uma foto do ex-membro do One Direction, de 28 anos, se aconchegando com outra mulher. A fan page, acreditou que se tratava de Maya e a marcou na foto.

"Eu amo muito todos os fãs, mas por favor, parem de me enviar essas fotos do meu noivo enrolado em outra mulher", comentou ela sob o post. "Esta não sou eu e já é difícil saber que isso aconteceu sem ver [a foto]. Chega agora."