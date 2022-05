Johnny Depp nega acusações de violência "hediondas" de Amber Heard

No início do dia, Moss apareceu através de um link de vídeo para testemunhar perante um júri da Virgínia. A supermodelo relembrou um incidente que ocorreu durante as férias com Depp nos anos 90. "Estávamos saindo do quarto e Johnny saiu do quarto antes de mim e havia uma tempestade de chuva e, quando saí da sala, escorreguei pelas escadas e machuquei minhas costas", disse ela. "Ele nunca me empurrou, me chutou ou me jogou escada abaixo."

Antes do início do julgamento, Heard fez uma rara declaração sobre o caso no Instagram antes de anunciar uma pausa nas mídias sociais.

"Johnny está me processando por um artigo de opinião que escrevi no Washington Post, no qual contei minha experiência de violência e abuso doméstico", escreveu ela em 9 de abril. "Eu escrevi sobre o preço que as mulheres pagam por falar contra os homens no poder. Eu continuo a pagar esse preço, mas espero que quando este caso terminar, eu possa seguir em frente e Johnny também possa."