Kate Moss nega que ex Johnny Depp a empurrou de escada em testemunho no tribunal

Aparecendo através de vídeo, a supermodelo testemunhou perante um júri de Fairfax, na Virgínia, como testemunha de refutação do julgamento por difamação do ex-casal nesta quarta-feira, 25 de maio. Semanas antes, Heard disse ao tribunal que, durante um suposto confronto com Depp, que também envolveu a irmã da atriz Whitney, ela "instantaneamente" pensou "em Kate Moss e escadas".

Moss lembrou ao juiz um incidente que ocorreu durante férias com Depp nos anos 90. "Estávamos saindo do quarto e Johnny saiu do quarto antes de mim", disse ela, "e houve uma tempestade de chuva e, quando saí do quarto, escorreguei escada abaixo e machuquei minhas costas".

"E eu gritei porque eu não sabia o que tinha acontecido comigo, e eu estava com dor e ele voltou correndo para me ajudar e me carregou para o meu quarto e me trouxe atendimento médico", disse Moss.